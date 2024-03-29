«Бог отвел»: игрок «Динамо» о сорвавшемся походе в «Крокус»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о своих чувствах после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова передает «Чемпионат».

«Мы живем очень близко от «Крокуса». Когда все произошло, естественно, слышали сирены полицейских машин. Все это до четырех-пяти часов утра слушали. Очень тяжелая была ночь. Я не спал почти до утра, супруга тоже долго не могла уснуть. Не собирались туда? Собирались. Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не в том павильоне, где непосредственно произошел теракт — в соседнем. Хорошо, что не пошли. Бог отвел», — сказал Макаров.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Макаров провел 17 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.

После 20 туров РПЛ первое место занимает «Зенит» (40 очков). На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее сообщалось, что церемонию открытия Олимпиады могут отменить из-за теракта в «Крокусе».