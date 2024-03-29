Россия запросила экстрадицию Промеса из ОАЭ

Россия запросила экстрадицию полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ. Об этом сообщает De Telegraaf.

«Квинси Промес заявил в тюрьме, что надеется на экстрадицию из Дубая в Россию, чтобы на время избежать приговора в Нидерландах. Россия, как и Нидерланды, запросила экстрадицию игрока из-за налогового мошенничества», — сказано в источнике.

Сообщалось, что в России могут завести уголовное дело на Промеса из-за неуплаты налогов и экстрадировать его. Голландец задолжал в казну порядка 400 тыс рублей.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее стали известны условия содержания Промеса в тюрьме.