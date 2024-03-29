Стало известно, почему Валиева не вернется на прежний уровень после дисквалификации

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. В интервью «Газете.Ru» он выразил мнение, что после истечения срока наказания она не сможет вернуться на прежний уровень.

«Ожидаемо ли такое наказание Валиевой? По тому, как развивались события, все к этому и шло. Я считаю, что это действительно было ожидаемо. Справедливо? Нет. Но сегодня западный мир абсолютно не готов к полумерам в отношении нас, они нам прямо говорят: вы будете максимально наказаны. Тем более, в последнее время наши атлеты поводов для скандалов не давали. После Олимпиады 2014 года был большой шлейф, мы потихоньку это пережили и где-то к 2020 году все более-менее устаканилось. Прошла Олимпиада в 2021 году, наши снова стали побеждать. И, наверное, на Западе вспомнили, что давно про Россию не было слышно, пора бы закрутить гайки.

Сложно ли ей будет вернуться в спорт после окончания дисквалификации? Я считаю, что фигурное катание, особенно среди одиночниц, — спорт для юных. В этом виде спорта редко что-то показывают девчонки постарше. К тому же, отлучение от международных стартов лишает ее возможности конкурировать. Все это в совокупности заставляет думать, что на прежний уровень Камила Валиева уже не выйдет», — полагает Гаджиев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и командного турнира Олимпийских игр в Пекине (остальные фигуристы, которые выступали в «команднике» получили бронзовые награды), а также звания чемпионки России.

Ранее Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.