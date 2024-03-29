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Игрок «Динамо» признался в регулярных ссорах со Слуцким

Игрок «Динамо» Макаров заявил, что ежемесячно платил штрафы за ссоры со Слуцким

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, что часто платил штрафы за ссоры с Леонидом Слуцким. Его слова передает «Чемпионат».

«Просто мне и Деспотовичу больше доставалось за все. Я мог поговорить с Викторовичем на разные темы, которые меня не устраивали или его. Но мы все быстро забывали, как только я приносил штраф. И продолжали работать дальше. Но мы не каждый день ссорились. Может быть, раз в месяц или полтора случалось какое-то недопонимание», — сказал Макаров.

Макаров работал со Слуцким в казанском «Рубине» с 2020 по 2021 год. После полузащитник перебрался в «Динамо».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Макаров провел 17 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.

После 20 туров РПЛ первое место занимает «Зенит» (40 очков). На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Зените» порадовались, что команде достался «Спартак» в полуфинале КР.

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