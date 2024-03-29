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В «Зените» порадовались, что команде достался «Спартак» в полуфинале КР

Игрок «Зенита» Васютин: нам повезло с жеребьевкой в КР, два матча со «Спартаком»

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Вячеслав Евдокимов/РИА «Новости»

Голкипер «Зенита» Александр Васютин назвал московский «Спартак» хорошим соперником в полуфинале Кубка России. Его слова передает «Спорт день за днем».

«Удалось ли показать после зимней паузы то, что готовилось на сборах? Конечно. Я думаю, результаты говорят сами за себя. Единственное, хотелось обыграть «Спартак», но нам повезло с жеребьевкой в Кубке России — у нас будет возможность сыграть еще два матча со «Спартаком». Я считаю, что «Спартак» — хороший соперник под эту стадию. Мне еще вдвойне приятно, что это кубковый матч — ждем полный стадион и активную поддержку», — сказал Васютин.

Команды проведут два матча. Первый пройдет 3 апреля в Москве. Во втором полуфинальном матче ЦСКА сыграет с калининградской «Балтикой».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Отметим, что с весны 2022 года российские клубы потеряли возможность выступать в еврокубках по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее игрок «Динамо» заявил, что уровень РПЛ падает.

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