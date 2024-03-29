Гаджиев: Махачев никогда не примет вызов Топурии

Президент промоутерской компании Fight Nigths Global Камил Гаджиев прокомментировал намерение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илии Топурии подраться с чемпионом промоушена в легкой категории россиянином Исламом Махачевым. В интервью «Газете.Ru» он назвал этот поединок бессмысленным для российского бойца, отметив, что гораздо интереснее был бы бой Махачева с британцем Леоном Эдвардсом, удерживающим титул в полусреднем весе.

«Для Ислама нет абсолютно никакого смысла в этом поединке. Он мог бы быть в случае беспрецедентных гонораров, но, справедливости ради, этот бой нельзя назвать суперпоединком, каким мог бы быть бой Махачева с Эдвардсом. Топурия будет бросать вызов Исламу, как обычно маленький вызывает большого, ничем не рискуя. Но Махачев этот вызов никогда не примет», — уверен Гаджиев.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул UFC, победив представителя Бразилии Чарльза Оливейру. 12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски из Австралии на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее Гаджиев объяснил, благодаря чему Петр Ян снова сможет побороться за чемпионский титул.