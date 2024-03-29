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МОК обвинили в сектантстве

Мамиашвили о позиции МОК по Играм дружбы: оттуда, где хорошо, не бегут

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касательно проведения Игр дружбы в России. Его слова передает РИА Новости.

«В последнее время часто выступают сектанты из Международного олимпийского комитета — я по-другому их назвать не могу — и говорят, что Россия хочет создать вокруг себя олимпийское движение, организуя альтернативные Игры дружбы. Я не понимаю: если у вас все так хорошо, то почему вы насильно запрещаете спортсменам участвовать в Играх дружбы? Ведь оттуда, где хорошо, не бегут», — сказал Мамиашвили.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA)).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, почему МОК не помешает спортсменам выступить на Играх дружбы.

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