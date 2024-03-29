Гашек раскритиковал Словакию из-за игры хоккеистов в КХЛ

Бывший чешский вратарь московского «Спартака» и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек негативно высказался в адрес правительства Словакии из-за того, что словацкие хоккеисты продолжают выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Pravda.sk.

«Это факт, что граждане Словакии там работают над созданием ценностей, которые Россия использует против Украины и против наших союзников, включая Словакию. Когда девять словацких хоккеистов, играющих в КХЛ, сегодня работают в России, это означает, что еще девять россиян могут сражаться на фронте, или еще девять россиян смогут работают на военном заводе», — заявил Гашек.

Гашек является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли, а также двукратным самым ценным игроком и шестикратным лучшим голкипером сезона в НХЛ. Свою профессиональную карьеру он заканчивал в Континентальной хоккейной лиге в московском «Спартаке». При этом после начала специальной военной операции он постоянно негативно высказывается о России, а также требует от НХЛ запретить российским хоккеистам выступать в этой лиге.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

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