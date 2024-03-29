Церемонию открытия Олимпиады могут отменить из-за теракта в «Крокусе»

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) выразила мнение, что нынешний формат церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 представляет много рисков из-за террористической угрозы. Об этом сообщает Europe 1.

Издание указывает, что террористическая угроза на территории Франции очень высока на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта. Сообщается, что существует вероятность изменения формата церемонии открытия или же полной ее отмены.

Церемония открытия должна состояться в виде парада спортсменов на Сене. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

14 марта глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству. Однако пункт об осуждении СВО включен не был.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет.