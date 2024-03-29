Гимнастка Аверина похвасталась фигурой в купальнике

dinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Титулованная российская гимнастка Дина Аверина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографиями с отдыха.

На кадрах спортсменка позирует на пляже в раздельном купальнике.

На отдыхе гимнастка находится вместе со своей сестрой Ариной. 23 февраля Аверины объявили о завершении профессиональной спортивной карьеры.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина выиграла серебряную медаль, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Она — 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, а также 10-кратная чемпионка Европы.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Аверины отказались переходить на госслужбу.