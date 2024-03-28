ЦСКА расторг контракт с Федотовым

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта с вратарем Иваном Федотовым.

Пресс-служба армейцев заявила, что права на Федотова на территории России остаются за ними.

«Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в пресс-релизе.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4.

Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее сообщалось, что к защитнику «Нефтехимика» проявляют интерес три клуба КХЛ.