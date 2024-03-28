Сборную России позвали сыграть против строителей

Директор центра экономического развития СНГ Вадим Ганин предложил сыграть победителю Международного строительного чемпионата со сборной России по футболу. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, организация подобной встречи вызовет интерес.

«Давайте сделаем какое-нибудь футбольное мероприятие, куда пригласим ведущие футбольные команды строительных компаний, которые сыграют со сборной России по футболу», — заявил Ганин.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч Россия — Парагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию».