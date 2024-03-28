У Марио Фернандеса проблемы с неврологией

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Марио Фернандес пропустит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» из-за проблем с неврологией, передает сайт клуба.

«Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования», — сказал Семак.

«Зенит» и «Крылья Советов» проведут матч 30 марта.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму. В общей сложности Фернандес провел на поле в текущем сезоне 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Марио Фернандес попал в тяжелую ситуацию.