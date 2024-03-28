Колыванов заявил, что «Динамо» будет трудно обыграть «Ростов»

Бывший игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов считает, что бело-голубым будет трудно обыграть «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Обыграть «Ростов» будет непросто. Это крепкий орешек, против него всегда очень сложно играть. «Ростов» играет агрессивно, никого не боится. Да, начали сезон они неважно, но сейчас выправили дела», — сказал Колыванов.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

Ранее тренер «Динамо» рассказал, способна ли команда выиграть РПЛ.