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Овечкин поддержал юного хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе»

Овечкин поддержал юного хоккеиста, пострадавшего во время атаки на «Крокус»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поддержал юного хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокусе», передает «Советский спорт».

«Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину», — сказал Овечкин.

Террористы сбили на машине Илью Толпыкина и задели его отца, мать и 11-летнюю сестру, скрываясь с места преступления. У мальчика переломы ключицы и бедра, а также черепно-мозговая травма.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Ранее Овечкин прервал собственную голевую серию.

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