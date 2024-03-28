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Стало известно, переедет ли клуб Овечкина «Вашингтон» в другой город

Клуб Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не переедет в другой город до 2050 года

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин, и команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» не будут переезжать до 2050 года. Об этом AP рассказал владелец клубов Тед Леонсис.

Леонсис рассказал, что было подписано соглашение с мэром округа Колумбия Мюриэлом Баузером о проекте арены стоимостью $515 млн, финансируемом государством.

«Это великий день, и я испытываю огромное облегчение. Это не только правильное решение для фанатов, города и для нас, но и разумная бизнес-сделка», — сказал Леонсис.

27 марта в матче против «Детройта» Овечкин прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб (три дубля). До этой серии Овечкин не забивал в четырех играх подряд. Также в середине сезона у него была 14-матчевая безголевая серия.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. Его команда идет на восьмом месте в Восточной конференции, что дает ей право выступить в плей-офф

Ранее агент ответил, сколько Овечкин еще будет рвать НХЛ.

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