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Агент ответил, сколько Овечкин еще будет рвать НХЛ

Агент Бабаев: на классе и опыте Овечкин еще года три будет рвать НХЛ

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Известный агент Шуми Бабаев оценил высокую результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Я говорил, что не надо переживать за него, а то все панику поднимали. Никуда результативность Александра Овечкина не денется, а волны в игре у всех бывают. На классе и опыте он еще года три будет рвать эту лигу. Вчера у Саши получилось без голов, но до этого штамповал дубли», — сказал Бабаев.

27 марта в матче против «Детройта» российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб (три дубля). До этой серии Овечкин не забивал в четырех играх подряд. Также в середине сезона у него была 14-матчевая безголевая серия.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. Его команда идет на восьмом месте в Восточной конференции, что дает ей право выступить в плей-офф.

Ранее Панарин установил рекорд НХЛ с 1996 года.

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