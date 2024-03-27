«Им еще жить в нашем обществе»: Фетисов о россиянах на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал страусиной политику Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает РИА Новости.

«Тема поездки на Олимпийские игры в сегодняшних условиях непростая. Если это будет решение спортсменов, то они должны понимать, что с этим решением они должны дальше как-то жить в нашем обществе. С другой стороны, непонятно, кто может поехать в Париж. Ведь большинство наших спортсменов из-за страусиной политики МОК просто не смогли отобраться на Игры, им не дали шансов», — сказал Фетисов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Для участия в Олимпиаде спортсмены должны были пройти квалификацию.

Ранее еще несколько российских спортсменов отказались от участия в Олимпиаде.