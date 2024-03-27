Хвича отреагировал на выход сборной Грузии на Евро

Вингер итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал в своих соцсетях на выход своей национальной команды на Евро-2024.

«Евро, мы едем!» — написал футболист.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

В составе сборной Грузии на этот матч вышли сразу несколько бывших игроков Российской премьер-лиги: Хвича Кварацхелия, Соломон Квирквелия и Зурико Давиташвили.

Финальная часть Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее стали известны все участники чемпионата Европы по футболу.