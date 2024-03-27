Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин прервал собственную голевую серию

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин не смог забросить впервые за пять матчей

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Детройт».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ). Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал результативных действий. Он прервал собственную голевую серию, которая длилась пять матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 81 очко. «Детройт» занимает девятое место, имея в активе 79 баллов. На первом месте идет «Рейнджерс», набрав 100 очков, на втором месте идет «Бостон» имея в активе 99 баллов. «Флорида» и «Каролина» набрали по 97 очков.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» Александр Овечкин отметился дублем.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее Овечкина назвали красавой.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами