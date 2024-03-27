Овечкин прервал собственную голевую серию

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Детройт».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ). Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал результативных действий. Он прервал собственную голевую серию, которая длилась пять матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 81 очко. «Детройт» занимает девятое место, имея в активе 79 баллов. На первом месте идет «Рейнджерс», набрав 100 очков, на втором месте идет «Бостон» имея в активе 99 баллов. «Флорида» и «Каролина» набрали по 97 очков.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» Александр Овечкин отметился дублем.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее Овечкина назвали красавой.