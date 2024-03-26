Тренер «Металлурга» эмоционально раскритиковал перенос игры со «Спартаком» из-за теракта

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему команда вернулась в Магнитогорск после переноса матча со «Спартаком» из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова передает Sports.

«23 марта отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из «Мегаспорта», в гостинице, в которой жили, нет мест.

Мы должны срочно искать лед. У нас было шикарное предложение 25-го сыграть в Магнитке. Мы бы сыграли три игры домашние. Для чего мы первое место занимали на Востоке и жопу рвали? Чтобы было решение против команды «Металлург»?» — сказал Разин.

Первоначально игра должна была пройти 23 марта, но была перенесена из-за теракта на 26 марта. «Спартак» обыграл «Металлург» со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Ансель Галимов на 49-й минуте.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА 4:1 в серии, и «Трактор», который не отдал ни одного матча московскому «Динамо». В четвертьфинале продолжают сражаться «Локомотив» и «Авангард». Счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды.

Ранее игрок «Трактора» рассказал, как команда выплескивает эмоции после каждого матча.