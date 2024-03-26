Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Трактора» рассказал, как команда выплескивает эмоции после каждого матча

Игрок «Трактора» Фукале признался, что команда избивает манекен после матчей

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь «Трактора» Зак Фукале признался, что после каждого матча игроки команды избивают манекен в раздевалке. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне нравится веселиться. Это хоккей! В воздухе витает электричество, дух соперничества. Каждый момент будто огонь разжигает. Манекен в раздевалке? Да, сегодня от меня был удар с колена. Надеюсь, в следующем раунде ему еще не раз прилетит. Это теперь наша фишка, благодаря которой мы создаем хорошую атмосферу. Она нас еще больше сплачивает, после каждой победы все ждут момента с манекеном», — сказал Фукале.

22 марта «Трактор» обыграл «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 5:4. Это позволило команде оформить выход в полуфинал.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА. В четвертьфинале продолжают сражаться «Локомотив» и «Авангард» (счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды) и «Спартак» и «Металлург» (счет в серии 2:2).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Спартак» второй раз подряд одержал победу над «Металлургом».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами