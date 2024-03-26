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«Спартак» второй раз подряд одержал победу над «Металлургом»

«Спартак» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В четвертьфинальном матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» обыграл «Металлург» со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил Ансель Галимов на 49-й минуте.

После этой победы красно-белые сравняли счет в серии с «Металлургом» — 2:2. Следующий матч между этими соперниками пройдет в Магнитогорске 28 марта.

Стоит отметить, что первые два матча серии «Металлург» выиграл с общим счетом 5:0. Третий матч остался за москвичами — 5:2.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА 4:1 в серии, и «Трактор», который не отдал ни одного матча московскому «Динамо». В четвертьфинале продолжают сражаться «Локомотив» и «Авангард». Счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Локомотив» уступил «Авангарду», ведя дважды по ходу матча.

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