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Овечкина назвали красавой

Баскетболист Фридзон: за два сезона побить рекорд Гретцки для Овечкина реально

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Баскетболист «Автодорп» Виталий Фридзон считает, что весь мир ждет, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Овечкин — красава! Набрал форму. Рад, что он хорошо играет и забрасывает сейчас шайбы в каждом матче. Ему по силам побить этот рекорд Гретцки. У него еще два года контракта, плюс в нынешнем регулярном чемпионате еще 10 игр осталось.

Мне кажется, за два сезона побить этот рекорд для Овечкина реально. Думаю, что он это сделает и все мы будем довольны. Для того они и рекорды, чтобы их превосходили. Тем более весь мир этого ждет», — сказал Фридзон.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс» Александр Овечкин отметился дублем.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее представитель Овечкина не согласился с тем, что погоня за Гретцки отрицательно влияет на клуб.

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