Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клубам РПЛ посоветовали больше доверять молодым россиянам

Легенда ЦСКА Масалитин призвал клубы РПЛ больше доверять молодым россиянам

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские клубы должны чаще использовать российскую молодежь.

По его словам, главному тренеру сборной России Валерию Карпину в таком случае будет легче находить талантливых и перспективных игроков.

«Надо, чтобы клубы чаще использовали российских игроков, чтобы они прогрессировали и не сбавляли набранный темп, а прибавляли в мастерстве. Если это будет, то у Карпина будет больше выбора футболистов в национальную команду. Мы видели по игре с сербами, что можем играть на высоком уровне, но нам не достает соревновательной практики, безусловно. Надо снять зажатость, молодые игроки должны чувствовать себя более уверенными», — заявил Масалитин.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее вратарь Андрей Лунев предположил, что его обманывают в Азербайджане.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами