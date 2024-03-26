Клубам РПЛ посоветовали больше доверять молодым россиянам

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские клубы должны чаще использовать российскую молодежь.

По его словам, главному тренеру сборной России Валерию Карпину в таком случае будет легче находить талантливых и перспективных игроков.

«Надо, чтобы клубы чаще использовали российских игроков, чтобы они прогрессировали и не сбавляли набранный темп, а прибавляли в мастерстве. Если это будет, то у Карпина будет больше выбора футболистов в национальную команду. Мы видели по игре с сербами, что можем играть на высоком уровне, но нам не достает соревновательной практики, безусловно. Надо снять зажатость, молодые игроки должны чувствовать себя более уверенными», — заявил Масалитин.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч Россия — Парагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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