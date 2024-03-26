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Названы трудности, к которым должен быть готов новичок перед первым хайкингом

Эксперт «Спортмастера» Кумаритов призвал тщательно готовить снаряжение в хайкинг

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Depositphotos

Новичок в хайкинге может столкнуться с трудностями в своем первом походе. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов, заметив, что необходимо тщательно подготовиться к походу.

«В первые разы спать в спальном мешке не очень удобно, особенно если плохо расчистить площадку под палаткой и не озаботиться покупкой мягкого коврика. Кроме того, если снаряжение подобрано неверно, организм ночью может переохладиться — это чревато упадком сил или болезнью. Но даже если подготовиться к походу с умом, во время первой ночевки многие сталкиваются с ощущением страха и дискомфорта. В темноте фантазия легко разыграется даже у спокойного человека, особенно когда рядом заскрипят ветки, заиграет ветер или хлопнет крыльями птица. Нужно быть к этому готовым», — сказал эксперт.

Хайкинг — пешее путешествие налегке, как правило, по горной местности и по хорошо подготовленным тропам. В отличие от трекинга, представляющего собой многодневный поход с ночевками в палатке, хайкинг подразумевает непродолжительную прогулку на один-два дня с легким рюкзаком и ночевкой в кемпинге. Он также не требует специальной физической подготовки.

Ранее были названы регионы России, наиболее подходящие для хайкинга.

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