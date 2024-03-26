Тренер дал пощечину игроку ЦСКА

Тренер молодежной сборной Алжира Ясин Манаа, разнимая потасовку своих футболистов со сверстниками из Туниса после матча команд, дал пощечину игроку Ахмеду Айсауи, который выступает за московский ЦСКА.

Специалист начал разнимать футболистов, которые устроили конфликт, и ударил по щеке Айсауи. Издание RMC Sport в статье, посвященной данному инциденту, призвало уволить специалиста.

Российский журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале указал, что есть информация, согласно которой Манаа уже сообщил футболистам, что под его руководством они сыграли последний матч.

Примечательно, что сборная Алжира проиграла команде Туниса со счетом 2:3.

В феврале ЦСКА и «УСМ Алжир» согласовали детали сделки по 19-летнему полузащитнику Ахмеду Айсауи. Сумма трансфера составила €150 тысяч, контракт был подписан на два года с опцией продления еще на два с половиной сезона. 20 февраля Айсауи дебютировал за московский ЦСКА в товарищеском матче против «Химок» на сборах в Турции. На 84-й минуте Айсауи заменил Виктора Мендеса.

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