Игрок «Реала» Винисиус расплакался на пресс-конференции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор расплакался на пресс-конференции, когда журналист задал вопрос о расизме по отношению к нему, передает «Чемпионат».

«Я просто хочу играть в футбол, делать все ради клуба и моей семьи и никогда не видеть, как страдают темнокожие люди», — сказал Винисиус.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за «Фламенго». В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 20 матчей, отметившись 12 забитыми мячами. После 29 игр «Реал», набрав 72 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На втором месте идет каталонская «Барселона», имея в активе 64 очка. Замыкает тройку сильнейших «Жирона» (62).

Ранее Винисиус на всю спину набил тату с великими спортсменами.