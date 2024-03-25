В «Спартаке» не рассматривают россиян на пост тренера команды

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассматривает шестерых кандидатов на пост тренера команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

В шорт-листе Амарала сейчас находятся три испанца, два португальца и один тренер из Сербии.

«Спартак» перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

В следующем матче чемпионата красно-белые сыграют с «Уралом». Встреча состоится 30 марта.

Ранее экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич не исключил свое назначение в «Спартак».