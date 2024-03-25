Черчесов высказался об отмене матча Россия — Парагвай

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение отменить товарищеский матч между сборными России и Парагвая, передает «Матч ТВ».

«В психологическом и моральном плане этот матч был бы неуместен. Убежден, что это правильное решение. Хотя парагвайцы летели издалека, но они тоже с понимаем отнеслись», — сказал Черчесов.

21 марта россияне в товарищеском матче в Москве разгромили сборную Сербии со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

25 марта сборная России должна была принять в Москве Парагвай. Встреча была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал.

Ранее национальная команда России по футболу досрочно завершила сбор.