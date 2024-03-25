Экс-тренер «Краснодара» Ивич не исключил свое назначение в «Спартак»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о продолжении своей карьеры в России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьей. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — сказал Ивич.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. 12 марта команда уступила «Химкам» и вылетела из розыгрыша Кубка России.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

«Спартак» уже второй сезон возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка). «Спартак», набрав 31 очко, идет шестым.

Ранее в Госдуме высказались о проведении матчей РПЛ без зрителей после теракта в «Крокусе».