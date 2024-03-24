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Медведев назвал тяжелым свой первый матч на «Мастерсе» в Майами

Теннисист Медведев о турнире в Майами: первый матч всегда самый тяжелый

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что ему тяжело дался первый матч на турнире серии «Мастерс» в Майами. Его слова приводит официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я был на 99 процентов уверен, что не буду играть из-за дождя, и мне хотелось бы остаться в гостинице. Я готов играть в любое время. Я люблю играть. Нам обоим было трудно выиграть этот матч, и я знал, что мне нужно сохранять спокойствие… Первый матч всегда самый тяжелый. Надеюсь, это только начало», — заявил он.

В ночь на 24 марта Медведев вышел в третий круг этого турнира, победив представителя Венгрии Мартона Фучовича в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет Кэмерон Норри.

Медведев — действующий чемпион «Мастерса» в Майами. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл итальянца Янника Синнера. Россиянин свое выступление начал со второго круга.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович продолжает лидировать (9725 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Синнер (8310 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Медведев, у которого 7765 очков.

Ранее была названа главная проблема Медведева.

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