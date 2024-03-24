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Комментатор Гусев показал фото из «Крокуса» сразу после начала теракта

Комментатор Гусев выложил фото, сделанное в момент начала теракта в «Крокусе»

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Известный футбольный комментатор Виктор Гусев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал фото из «Крокус Сити Холла», которое было сделано его супругой Ольгой в тот момент, когда начался теракт.

«Ложа «Крокуса». Сразу после 20:00 в ту страшную пятницу. Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере… И то, что уже видим мы. А до того здесь же, минутами раньше — веселые фото беззаботных людей, собирающихся послушать концерт любимой группы», — написал Гусев.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник». Помимо Гусева в ложе присутствовал актер и шоумен Сергей Светлаков. Ему также удалось бежать.

Виктор Гусев с 1994 по 2018 год был комментатором спортивных соревнований на «Первом канале». Свой журналистский путь он начинал в ТАСС. Первый проведенный репортаж был с жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 1994 года.

Ранее Гусев рассказал, как ему удалось спастись из «Крокуса».

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