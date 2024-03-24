Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин рассказал о состоянии футболистов сборной после теракта в «Крокусе»

Карпин о теракте и отмене матча с Парагваем: конечно, все были в шоке

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, когда понял то, что товарищеский матч против Парагвая не состоится. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет. Вариант с проведением игры в «Сочи» без зрителей? Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.

В субботу тренировки не было. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам», — сказал Карпин.

21 марта россияне в товарищеском матче в Москве разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.

25 марта сборная России должна была принять в Москве Парагвай. Встреча была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Ранее игрок детской сборной «Спартака» рассказал, как спасал людей в «Крокусе».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами