Карпин рассказал о состоянии футболистов сборной после теракта в «Крокусе»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, когда понял то, что товарищеский матч против Парагвая не состоится. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет. Вариант с проведением игры в «Сочи» без зрителей? Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.

В субботу тренировки не было. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам», — сказал Карпин.

21 марта россияне в товарищеском матче в Москве разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.

25 марта сборная России должна была принять в Москве Парагвай. Встреча была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Ранее игрок детской сборной «Спартака» рассказал, как спасал людей в «Крокусе».