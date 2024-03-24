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Российский хоккеист обновил рекорд в НХЛ

Кучеров о установил личный рекорд результативности в сезоне НХЛ

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Nick Turchiaro/Reuters

В ночь с 23 на 24 марта «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» и одержал победу со счетом 4:3 в овертайме.

В составе проигравшей команды Стивен Стэмкос отметился дублем, Брейден Пойнт записал на свой счет 1+1, а российский нападающий Никита Кучеров стал автором результативной передачи.

Таким образом, Кучеров набрал очки в 13-м матче кряду и установил новый личный рекорд по продолжительности очковой серии в сезонах НХЛ.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 69 матчей отметившись 41 заброшенной шайбой и 82 результативными передачами. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров сезона. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 119 очков (43+76). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 115 очками (26+89). Топ-5 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (43+56).

Ранее три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ.

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