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Фигуристка Сакамото: понимаю, что после возвращения россиян не смогу вечно выигрывать

Фигуристка Сакамото: не могу быть на вершине вечно, когда вернутся россиянки

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Global Look Press

Японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о своих потенциальных победах после возвращения россиян на международную арену. Ее слова передает Sports.

«Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся русские фигуристки? Конечно, я хотела бы продолжать побеждать, это ведь естественно — но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать все, что от меня зависит, и да — я должна буду кататься на порядок лучше», — сказала Сакамото.

23 марта на чемпионате мира в Монреале (Канада) Сакамото выиграла золотую медаль. Она опередила Изабо Левито, ставшую второй, более чем на 10 баллов. Бронзовая медаль у представительницы Южной Кореи Ким Чхэ Ен. Стоит отметить, что для Сакамото эта победа на ЧМ стала третьей подряд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Малинин с мировым рекордом выиграл чемпионат мира по фигурному катанию.

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