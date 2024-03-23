Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в «Крокусе»

Фанаты провели акцию поддержки на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Белграде

close
100%
«Футбольный клуб «Зенит»»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»»

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» во время товарищеского матча с «Зенитом» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле». Соответствующий снимок появился в Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Игра проходит в Белграде. Идет второй тайм, счет пока не открыт — 0:0. Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Последний раз «Зенит» и Црвена Звезда» встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда сербская команда одержала победу со счетом 2:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 21-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» в Белграде почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами