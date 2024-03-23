«Спартак» окажет материальную помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Представители футбольного клуба «Спартак» после возвращения из Азербайджана, где должен был состояться товарищеский матч с местным «Нефтчи», окажет необходимую помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале клуба.

«Сегодня вернемся из Баку в Москву. В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — указано в сообщении клуба.

Из-за произошедшего «Спартак» отметил матч с азербайджанским «Нефтчи». Игра должна была состояться 23 марта в 17:00 по московскому времени. Команды должны были сыграть в Баку.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2. В следующем туре национального первенства красно-белые дома примут екатеринбургский «Урал». Матч состоится 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» в Белграде почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».