Игроки «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте

Футболисты московского «Динамо» сдадут кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

«Наш главный врач уже связался с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Как нам сказали, основная потребность в крови возникает в течение двух недель после случившегося, поэтому нас примут организованной группой», — указано в сообщении.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Динамо» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). За 20 туров подопечные Марцела Лички набрали 38 очков, команда отстает от лидера — петербургского «Зенита» — всего на два балла. В 21-м туре национального первенства «Динамо» дома примет «Ростов». Игра состоится 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее был отменен матч «Спартака» с азербайджанским клубом.