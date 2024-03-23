Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игроки «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте

Футболисты «Динамо» сдадут кровь для пострадавших в теракте

close
100%
«ФК «Динамо» Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Футболисты московского «Динамо» сдадут кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

«Наш главный врач уже связался с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Как нам сказали, основная потребность в крови возникает в течение двух недель после случившегося, поэтому нас примут организованной группой», — указано в сообщении.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Динамо» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). За 20 туров подопечные Марцела Лички набрали 38 очков, команда отстает от лидера — петербургского «Зенита» — всего на два балла. В 21-м туре национального первенства «Динамо» дома примет «Ростов». Игра состоится 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее был отменен матч «Спартака» с азербайджанским клубом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами