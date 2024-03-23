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Стало известно, на какие действия пошел Промес, чтобы избежать экстрадиции

Промес стал резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды

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Александр Ступников/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации СМИ, футболисту сообщили, что подобный шаг поможет ему избежать потенциальной экстрадиции в Нидерланды в связи с уголовными делами.

Футболист попал в ДТП в Дубае в январе 2024 года, после чего улетел в Россию, однако через некоторое время вновь вернулся в ОАЭ — на этот раз, чтобы провести сборы с московской командой. Он не смог вылететь вместе с клубом обратно в Россию, его задержали в аэропорту, он был помещен под домашний арест. 13 марта Промеса арестовали, игрок содержится в одной из камер большого тюремного комплекса, который находится около аэропорта Дубая.

Прокуратура Нидерландов намерена добиться экстрадиции футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стало известно, почему «Спартак» не расторгает контракт с Промесом.

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