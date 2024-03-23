Экс-президент «Локомотива» поддержала решение отменить матч Россия — Парагвай

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поддержала решение отменить товарищеский матч между национальными командами России и Парагвая из-за трагедии в «Крокусе», передает «Спорт-Экспресс».

«Абсолютно правильное решение. Поддерживаю его. Как можно веселиться, когда такое горе? Это ужасное горе», — сказала Смородская.

Встреча должна была состояться 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Пока неизвестно, состоится ли матч в будущем. Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф рассказал, что решение об отмене матча было совместным с Российским футбольным союзом (РФС).

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» перенесен из-за теракта в «Крокусе».