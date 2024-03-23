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Матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» перенесен из-за теракта в «Крокусе»

Матч «Спартак» — «Металлург» перенесен из-за теракта в «Крокусе»

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РИА Новости

Четвертый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» перенесен на новую дату из-за теракта в «Крокусе». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале.

«Игра будет перенесена на другую дату, о чем Лига сообщит дополнительно. Информация о билетах, приобретенных на матч 23 марта, также будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия 23 и 24 марта из-за трагедии в «Крокусе».

21 марта «Спартак» отыграл один матч в серии до четырех побед. «Металлург» все еще ведет — 2-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

Ранее был отменен матч Россия — Парагвай.

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