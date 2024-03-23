Матч Россия — Парагвай отменен

Товарищеский матч между национальными командами России и Парагвая отменен. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского. Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия 23 и 24 марта из-за трагедии в «Крокусе».

В эти выходные в Москве должен был пройти матч 24-го тура Первой лиги по футболу между «Торпедо» и «Кубанью», а также матчи женской футбольной Суперлиги, четвертьфинальный матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее был назван футболист сборной России, который на две головы сильнее всех.