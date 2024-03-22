В Москве отменены все спортивные и другие массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин.

22 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

В эти выходные в Москве должен был пройти матч 24-го тура Первой лиги по футболу между «Торпедо» и «Кубанью», а также матчи женской футбольной Суперлиги, четвертьфинальный матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом».

Информации об отмене футбольного матча между сборными России и Парагвая 25 марта не поступало.

Ранее в ISU сделали заявление по поводу допуска российских фигуристов.