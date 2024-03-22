«Фу, как противно!»: легенда ЦСКА раскритиковал защиту сборной России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после товарищеского матча сборной России против сборной Сербии в интервью «Газете.Ru» заявил, что российская команда плохо оборонялась.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов.

«Карпин не понимает в этом ничего, никто не подскажет! Если игрок делает замах и готовится к удару, у тебя есть две-три секунды, чтобы приблизиться к мячу и накрыть удар! Пока мяч не набрал кинетической энергии, он не опасен. Это когда мяч попадает в игроков в стенке после штрафных — больно, а пока он не набрал скорость — ничего страшного не случится. А защитники делают разножку, якобы закрывая вратаря и преграждая мячу путь. Фу, как противно!», — заявил Пономарев.

Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее бывший тренер «Спартака» назвал ключевой момент игры России и Сербии.