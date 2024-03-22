Эксперт допустил, что МОК и дальше будет сегрегировать российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) скорее всего и дальше будет следовать по пути сегрегации российских спортсменов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал телекомментатор, спортивный обозреватель Алексей Осин, обсуждая условия для участия атлетов из РФ в Олимпийских играх в Париже.

«Я не исключаю, что их в Олимпийской деревне поселят где-то отдельно, что они будут как-то обособлены. Позиция нашего государства заключается в том, что мы само это дело осуждаем, но не можем запрещать каждому отдельному спортсмену участвовать в соревнованиях», — отметил обозреватель.

Он добавил, что Россия не хочет повторять опыт 80-х годов, когда США и СССР бойкотировали Олимпиады друг у друга.

Накануне председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос отверг решение МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее в Госдуме высказали категоричную позицию касательно участия россиян в Олимпиаде.