В РФС объяснили отказ от перехода в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему российский футбол не перешел в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), отметив, что после такого перехода Россия не получила бы автоматического допуска никуда, передает «Чемпионат».

«На нас два бана — от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. Национальные ассоциации АФК настроены к нам дружелюбно», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года Исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА Чеферин выступает за допуск России.