Жена Костомарова заявила, что заново влюбилась

Оксана Домнина, жена фигуриста Романа Костомарова, на YouTube-канале Юлии Меньшой «Сама Меньшова» заявила, что заново влюбилась в своего мужа.

«Я восхищена, громко сейчас скажу, мне кажется, я заново влюбилась. Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека», — сказала Домнина.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Костомаров и Татьяна Навка выиграли золото Олимпийских игр в 2006 году. Также вместе они стали двукратными чемпионами мира и трехкратными — Европы.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что восхищается Костомаровым.