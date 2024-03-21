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Фанат выбежал на поле во время матча России и Сербии

Болельщик выбежал на поле во время товарищеского матча России и Сербии

Болельщик выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными России и Сербии, из-за чего игра была остановлена на некоторое время.

Инцидент случился на 69-й минуте. Несколько стюардов пытались догнать фаната, однако в итоге мужчина сам подошел к сотрудникам, которые отвечали за безопасность, и сдался.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее в РФС объяснили совет Карпина российским игрокам уезжать в Европу.

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