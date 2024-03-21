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«Спартак» отыграл один матч у «Металлурга» в четвертьфинале Кубка Гагарина

«Спартак» обыграл «Металлург» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Поединок, который состоялся в Москве, завершился со счетом 5:2. В составе «Спартака» отличились Максим Цыплаков, Иван Морозов, Николай Голдобин, который оформил дубль, и Павел Порядин. За «Металлург» шайбы забросили Денис Зернов и Макар Хабаров.

«Спартак» отыграл один матч в серии до четырех побед. «Металлург» все еще ведет — 2-1. Следующий матч серии состоится 23 марта в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В другом матче четвертьфинала Кубка Гагарина, который также состоялся 21 марта, петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» с результатом 1:2, счет в этой серии уже 3-0 в пользу команды из Екатеринбурга.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

Ранее СКА проиграл «Автомобилисту» третий матч в четвертьфинале Кубка Гагарина.

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